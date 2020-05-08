В ООН призвали украинскую армию прекратить обстрелы

По меньшей мере 11 человек получили ранения или погибли в результате обстрелов украинской армии и подрыва на снаряде в начале мая. Об этом сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер, призвав войска защитить мирных жителей.

Речь идет о погибших и раненых с 1 по 6 мая. Также сотрудники миссии проверяют информацию том, что 7 мая в результате обстрелов в Голубовском (ЛНР) и Саханке (ДНР) были ранены восемь человек, среди них двое подростков 14 лет.

С учетом этих данных всего с 1 января по 7 мая 2020 года в самопровозглашенных республиках погибли девять гражданских лиц, 56 получили ранения.

По словам Богнер, эти цифры ломают положительную тенденцию к сокращению новых жертв среди гражданских лиц, которую миссия наблюдала в последнее время.

Она призвала все стороны конфликта защитить мирных граждан.

«В наибольшей степени мой призыв направлен к руководству Операции объединенных сил Вооруженных сил Украины, поскольку все новые случаи гибели или ранения гражданских лиц… имели место на территории, контролируемой самопровозглашенными республиками», — добавила она.

Также руководитель миссии призвала воюющие стороны не размещать свои позиции и вооружение в жилых районах.