В ООН приняли доклад по информбезопасности. Он закрепил подход России к проблеме

Доклад по международной информационной безопасности, принятый по итогам заседания рабочей группы ООН открытого состава (РГОС) по вопросам достижений в сфере информатизации и телекоммуникации, стал триумфом российской дипломатии в сложной международной обстановке.

Как заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских, рабочая группа была создана в 2018 году по инициативе Москвы.

Ее выводы, изложенные в докладе, были единогласно приняты 193 государствами-членами ООН. Все они выступили за продолжение работы группы в ближайшие годы.

«Доклад признает политическую значимость и практическую полезность группы открытого состава и содержит важнейшую рекомендацию о необходимости продолжения переговорного процесса по международной информационной безопасности под эгидой ООН в рамках данного механизма в ближайшие пять лет. Кроме того, именно в нем будет сосредоточено рассмотрение всех профильных инициатив государств», — сказал Крутских.

Новая рабочая группа по информационной проблематике начнет работу в июне 2021 года. Успешное завершение предыдущей РГОС показывает, что международное сообщество намерено решать самые острые глобальные вопросы совместными усилиями. К маю текущего года будет подготовлена конвенция о противодействии использованию информационно- коммуникационных технологий в преступных целях

В декабре 2019 года в ООН приняли предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью. Против этого решения выступали США и Финляндия.