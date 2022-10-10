Ракетные удары по Украине осудили в ООН | 360°

Мир 10 октября 2022, 20:27 Поделиться Telegram

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Viber Ракетные удары по Украине осудили в ООН Представитель генсека ООН Дюжаррик назвал удары по Украине неприемлемой эскалацией

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Ракетные удары России представляют собой эскалацию ситуации вокруг Украины, заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, сегодняшние удары по украинским объектам «потрясли» генерального секретаря ООН Антониу Гутерриш, написало ТАСС.

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«Генеральный секретарь глубоко шокирован сегодняшними масштабными ракетными ударами ВС РФ по городам Украины», — заявил Дюжаррик.

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Представитель Гутерреша также считает, что действия России «представляет собой еще одну неприемлемую эскалацию войны». А самую высокую цену поатят гражданские лица, резюмировал он.

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ сообщил о нанесении массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Глава государства предупредил Киев, что, если попытки продолжить совершать теракты на территории РФ продолжаться, то последуют жестокие ответы.

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