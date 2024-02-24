24 февраля 2024, 00:56
В ООН не смогли пояснить разницу между «агрессией России» и «операцией Израиля»
ООН не ответила, почему считает СВО агрессией, а действия Израиля — операцией
Официальный представитель председателя Генассамблеи ООН Моника Грейли не смогла объяснить, почему в отношении России применяют формулировку «агрессия против Украины», а действия Израиля в Газе называют «операцией». Об этом сообщило РИА «Новости».
На заседаниях Генассамблеи и Совбеза ООН представители западных стран постоянно используют формулировку «агрессия России в отношении Украины». Журналисты спросили Грейли, почему действия Израиля в таком случае называют «операцией», на что та ответила, что «понимает вопрос».
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«Сегодня мы говорим об Украине, и эта формулировка была избрана. Когда мы будем говорить об Израиле в другой раз, будет избрана формулировка для использования», — ответила Грейли.
Постпред России при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский покинули зал заседаний Генассамблеи ООН во время обсуждения «оккупированных территорий Украины». Дипломаты заявили, что такого понятия не существует, это новые регионы России.
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