В ООН назвали сумму долга Соединенных Штатов

«Соединенным Штатам осталось заплатить 491 миллион», — произнес Дюжаррик.

МИД России обвинил США в финансовом кризисе ООН Подробнее

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, более полусотни стран имеют долги перед организацией, но США являются главным неплательщиком. Организация объединенных наций в 2019 году из-за этого сократила некоторые виды деятельности, а также перевела действия нью-йоркской штаб-квартиры в режим «эконом».

Всего же регулярный бюджет ООН не досчитался 1,385 миллиарда долларов. Как сообщил помощник генерального секретаря Чандру Раманатан, 97% от этой суммы должны США, а также Аргентина, Венесуэла, Израиль, Иран, Бразилия и Мексика.