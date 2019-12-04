В ООН назвали сумму долга Соединенных Штатов
Стефан Дюжаррик, официальный представитель генсека ООН, во время брифинга озвучил сумму, которую Соединенные Штаты должны организации. Раньше долг превышал 1 миллиард, теперь сократился до 491 миллиона долларов. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Соединенным Штатам осталось заплатить 491 миллион», — произнес Дюжаррик.
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По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, более полусотни стран имеют долги перед организацией, но США являются главным неплательщиком. Организация объединенных наций в 2019 году из-за этого сократила некоторые виды деятельности, а также перевела действия нью-йоркской штаб-квартиры в режим «эконом».
Всего же регулярный бюджет ООН не досчитался 1,385 миллиарда долларов. Как сообщил помощник генерального секретаря Чандру Раманатан, 97% от этой суммы должны США, а также Аргентина, Венесуэла, Израиль, Иран, Бразилия и Мексика.