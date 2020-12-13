В омском Минздраве ответили на сообщения о «повторном отравлении» Навального

СМИ сообщили, что Алексея Навального якобы пытались дважды отравить перед отправкой в Германию. Но никаких посторонних в палату пациента не пускали, заявила пресс-секретарь Минздрава Омской области Татьяна Шакирова.

«Посторонних в палате не было, были только медицинские работники. Это непосредственно врачи и обслуживающий медперсонал — медсестры, санитарки, которые могли присутствовать в реанимации. И еще там была сама жена Навального по ее просьбе. А какие-то там сотрудники госорганов — ничего такого не было», — привело слова Шакировой издание «Подъем».

Пресс-секретарь ведомства добавила, что сообщения о возможном визите сотрудников госбезопасности являются выдумкой. Она подчеркнула, что врачи свою работу сделали, стабилизировав пациента до отправки в Германию.

«Не препятствовали желанию родственников отправить его в Берлин. Там они могут придумывать все, что хотят, наши врачи выполнили свою работу», — заключила Шакирова.

Ранее газета The Sunday Times со ссылкой на анонимные источники в спецслужбах написала, что перед отправкой в Германию Навального пытались отравить. Сделали это якобы сотрудники органов государственной безопасности. При этом издание не приводит никаких доказательств и имен.

Статья появилась после того, как президент Владимир Путин провел заседание Высшего Евразийского экономического совета. Он рассказал, что лично просил провести расследование ситуации с Навальным вместе с российскими специалистами. Но ответа на эту просьбу так и не поступило.