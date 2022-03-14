В офисе Зеленского назвали сложным четвертый раунд переговоров с Россией

Украинская и российская делегации начали переговоры в видеоформате. Об этом сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в Telegram-канале.

«Стороны активно высказывают свои позиции, уже уточненные. Коммуникация тяжело, но идет», — написал Подоляк. По его словам, причина разногласий состоит в разных политических системах.

До этого три раунда российско-украинских переговоров прошли в Белоруссии, делегации встречались лично. Кроме того, 10 марта на полях дипломатического форума в турецкой Анталье прошла встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.

Четвертый раунд переговоров было решено провести в формате видеоконференции. В офисе Владимира Зеленского объяснили, что так более оперативно, чем ездить каждый раз в Белоруссию.

По словам Подоляка, на очередных переговорах должны обсудить прекращение огня, отвод войск и гарантии безопасности.