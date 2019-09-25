В одном шаге от конца карьеры. Импичмент Трампа оказался в руках Зеленского

Предвыборная кампания в США вошла в наиболее ожесточенную фазу: пока президент Дональд Трамп гостит в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, в Вашингтоне демократы заявили о начале процедуры импичмента. Украинский политолог Михаил Погребинский объяснил, почему судьба Трампа сейчас полностью в руках президента Украины Владимира Зеленского.

Главное подозрение демократов, в лагере которых состоит политический соперник Трампа Джо Байден, состоит в том, что Трамп и Зеленский в своем телефонном разговоре обсуждали что-то не совсем законное. Разговор состоялся еще в июле, сразу после избрания Зеленского президентом Украины. Глава США позвонил, чтобы поздравить коллегу. Демократы посчитали, что в том разговоре было что-то такое, что бросает тень на Трампа как на политика. Например, тот мог потребовать от Зеленского расследовать коррупционные связи сына Байдена на Украине.

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«Думаю, что эта история будет тянуться на протяжении всей избирательной кампании. Даже если будут опубликованы расшифровки разговора, что само по себе беспрецедентно — это что вообще означает? Идет какой-то разговор двух политиков, двух лидеров государств, который вполне может иметь элементы, которые не предназначены для публичного озвучивания. И вот если у вас есть оппозиция в стране, которая вас обвиняет что вы в каком-то секретном разговоре что-то неправильно сделали и требует это опубликовать — то как это так вообще будет существовать международная политика?» — возмутился Погребинский.

Чтобы опубликовать расшифровку, не только Трамп должен быть согласен. Еще есть слово второго участника переговоров, президента Украины Зеленского. От того, какую линию сейчас изберет украинский лидер, фактически зависит судьба президента США и его второго срока.

«Зеленский должен сказать, что он не против публикации. Но даже в этом случае от нее останется осадок. Демократы все равно будут интерпретировать этот разговор как подтверждение, что Трамп давил, использовал президента другой страны для дискредитации своего главного политического соперника на выборах. В свою очередь республиканцы и Трамп будут продолжать говорить, что это все „охота на ведьм“», — заключил украинский политолог.

«Такой важный день в ООН, так много работы и так много успеха — и демократы целенаправленно должны были это разрушить и испортить с помощью множества срочных новостей из серии „охота на ведьм“. Так плохо для нашей страны», — написал президент США в Twitter. Так он отреагировал на известие, что против него запущена процедура импичмента.