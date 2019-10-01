В ОБСЕ сообщили дату отвода сил на участках в Донбассе

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что по результатам состоявшегося в Минске заседания контактной группы по Украине была определена дата для возобновления разведения сил и средств.

«Формула Штайнмайера» не избавит Донбасс от провокаций — Клинцевич Подробнее

Как сообщило РИА «Новости», оно начнется 7 октября. О том, что план-график разведения сил в Золотом и Петровском также сообщила глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова.

Она уточнила, что демонтаж фортификаций не запланирован. Никанорова также сообщила, что Киев настаивал на включении в график станицы Луганской. Однако украинскую сторону удалось убедить, что это два разных процесса.

1 октября участниками контактной группы по Украине была подписана «формула Штайнмайера». Она была предложен три года назад президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и определяет механизм закрепления особого статуса за Донбассом.

Наталья Никонорова подчеркнула, что сейчас выполнены все условия для разблокирования саммита «нормандской четверки».