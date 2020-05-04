В ОАЭ тестируют возможность лечения коронавируса стволовыми клетками

«Патент был выдан на лечение COVID-19 с использованием инновационного сбора стволовых клеток, который заключается в извлечении стволовых клеток из собственной крови пациента и повторное их введение после активации», — приводит агентство слова слова министра экономики ОАЭ.

Инновационный метод лечения уже был успешно испытан на 73 вылечившихся пациентах. Немедленных побочных эффектов у них не было. Суть методики заключается в извлечении стволовых клеток из крови больного и приготовлении дисперсного вещества, которое распыляется в легкие путем вдыхания.

Клетки будут помогать легким восстанавливаться и предотвращать чрезмерный иммунный ответ организма на вирус, из-за которого погибают пациенты. Испытания завершаться через несколько недель.

Отмечается, что стволовые клетки будут применяться только как дополнение к уже установленным правилам лечения COVID-19.

Ранее сообщалось, что в США отказались от использования противомалярийного препарата Гидроксихлорохин для лечения от коронавируса нового типа. Испытания закончились смертью 20 больных.