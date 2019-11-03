В Норвегии объяснили необходимость отмены антироссийских санкций

Ее заявление вызвало волну критики в норвежских СМИ и Вассвик решила подробно разъяснить, почему считает такой шаг обоснованным.

«Мы знаем россиян, мы сотрудничаем с ними, мы торгуем с ними. Мы задаем им и критические вопросы. Но здесь, на севере, мы воспринимаем россиян как друзей и соседей. Понятное дело, нам кажется странным и неестественным вводить санкции в отношении тех, кого мы считаем хорошими соседями», — написала Вассвик в своей статье.

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Также политик добавила, что все норвежские регионы следуют за позицией Осло, хотя антироссийские санкции могут и считать бесполезными.

Кроме того, Вассвик указала, что санкции против России наносят удар и по норвежскому бизнесу. Это происходит потому, что Москва заменяет продукцию Норвегии своей, пояснила политик, и активно развивает собственную промышленность.

Такой расклад в итоге привел к усилению на мировом рынке конкурентоспособности товаров из России. Также Вассвик обратила внимание на то, что после ввода ограничений против России, Соединенные Штаты стали еще больше торговать с РФ.

«Это должно навести на размышления всех нас. <…> Так что если уж нам так необходимо следовать санкциям в отношении нашего соседа, мы имеем право задать вопрос, действуют ли они», — указала в опубликованном материале Вассвик.

Она добавила, что жители севера Норвегии выступают за добрососедство, а также за успешный бизнес с Россией.

Бывший французский премьер-министр Франсуа Фийон ранее высказал мнение, что антироссийские санкции являются бесполезными. По его словам, санкции против России не достигают цели. Он отметил, что к украинскому кризису и «новой холодной войне» привели ошибки Европы. Фийон также добавил, что европейцы действуют согласно американской политике и не замечают, как попытки оттеснить Россию сближают ее с Китаем. Такое мнение экс-премьер Франции высказал на саммите в Афинах.