  • В Норвегии объяснили необходимость отмены антироссийских санкций

    03 ноября 2019, 05:48

    Валерия Шафирко

    Глава губернского совета Финнмарка Рагнхильд Вассвик объяснила необходимость отмены антироссийских санкций. В своей статье для iFinnmark она отметила, что в Норвегии состоялась двухдневная конференция с Россией во время празднования 75-летнего юбилея освобождения Восточного Финнмарка. В ходе этой конференции политик заявила о важности снятия с Москвы санкций.

    Ее заявление вызвало волну критики в норвежских СМИ и Вассвик решила подробно разъяснить, почему считает такой шаг обоснованным.

    «Мы знаем россиян, мы сотрудничаем с ними, мы торгуем с ними. Мы задаем им и критические вопросы. Но здесь, на севере, мы воспринимаем россиян как друзей и соседей. Понятное дело, нам кажется странным и неестественным вводить санкции в отношении тех, кого мы считаем хорошими соседями», — написала Вассвик в своей статье.

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    Также политик добавила, что все норвежские регионы следуют за позицией Осло, хотя антироссийские санкции могут и считать бесполезными.

    Кроме того, Вассвик указала, что санкции против России наносят удар и по норвежскому бизнесу. Это происходит потому, что Москва заменяет продукцию Норвегии своей, пояснила политик, и активно развивает собственную промышленность.

    Такой расклад в итоге привел к усилению на мировом рынке конкурентоспособности товаров из России. Также Вассвик обратила внимание на то, что после ввода ограничений против России, Соединенные Штаты стали еще больше торговать с РФ.

    «Это должно навести на размышления всех нас. <…> Так что если уж нам так необходимо следовать санкциям в отношении нашего соседа, мы имеем право задать вопрос, действуют ли они», — указала в опубликованном материале Вассвик.

    Она добавила, что жители севера Норвегии выступают за добрососедство, а также за успешный бизнес с Россией.

    Бывший французский премьер-министр Франсуа Фийон ранее высказал мнение, что антироссийские санкции являются бесполезными. По его словам, санкции против России не достигают цели. Он отметил, что к украинскому кризису и «новой холодной войне» привели ошибки Европы. Фийон также добавил, что европейцы действуют согласно американской политике и не замечают, как попытки оттеснить Россию сближают ее с Китаем. Такое мнение экс-премьер Франции высказал на саммите в Афинах.