Меркель, Макрон и Путин призвали глав МИД провести встречу в нормандском формате

Лидеры ФРГ, Франции и России Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин договорились в телефонном разговоре, что попросят глав МИД провести в скором времени встречу «нормандской четверки», сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Он подтвердил, что Меркель и Макрон в понедельник в телефонном разговоре по телефону сначала с украинским лидером Владимиром Зеленским, а затем с президентом России Владимиром Путиным.

«Канцлер и французский президент призвали российского президента содействовать переговорам в нормандском формате. Собеседники согласились попросить министров иностранных дел в ближайшее время встретиться по этому поводу», — сообщил Зайберт журналистам. Его слова привело РИА «Новости». При этом официальный представитель кабмина ФРГ не уточнил, встретятся ли министры всех четырех стран нормандского формата или только ФРГ, Франции и РФ.

В переговорах с Зеленским, по его словам, стороны подчеркнули необходимость полностью выполнять минские соглашения и решения саммита нормандского формата 2019 года, а также выразили готовность продолжать усилия по урегулированию в рамках нормандского формата.

Ускорению процесса вступления Украины в НАТО мешает неразрешенный конфликт в Донбассе, заявила в начале сентября посол Германии на Украине Анка Фельдгузен.