Оно мертво? В Нью-Йорке разрешат указывать «третий пол» в документах о кончине

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Правило разработали специально для умерших, которые не идентифицировали себя как мужчины или женщины. Пол X обозначает иную гендерную идентичность.

Это изменение следует за другим городским законом, который вступил в силу 1 января этого года. Он разрешает людям, родившимся в Нью-Йорке, обратиться в Департамент здравоохранения и психического здоровья за исправленными свидетельствами о рождении. Теперь там также можно вписать пол Х.

По словам первой леди Нью-Йорка Чирлан Маккрей, «все жители Нью-Йорка, вне зависимости от их гендерной идентичности, заслуживают того, чтобы иметь документы, которые отражают и подтверждают то, кем они являются».

Ранее «360» писал о том, как американский словарь Merriam-Webster выбрал гендер «они» словом года.