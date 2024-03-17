Мир 17 марта 2024, 01:06 В Нью-Йорке отметили Масленицу с блинами и самоваром РИА «Новости»

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На главной площади Нью-Йорка прошло празднование русской Масленицы с блинами, самоваром, русскими народными песнями и даже танцующим медведем. О гуляниях на Таймс-Сквер рассказало РИА «Новости».

По данным агентства, праздник организовали участники движения Русская молодежь Америки. К отмечанию присоединились русскоязычные жители США в том числе с Украины. Попробовать блины и послушать русские народные песни смогли и простые любопытствующие прохожие.

Одна из участвовавших в празднике украинок рассказала, что любит свою страну, но не поддерживает националистические движения. Она добавила, что позитивно относится к России и Белоруссии. А вот проукраинских активистов с желто-синими флагами, пытавшихся испортить праздник, оттеснили полицейские.

Ранее стало известно, что в рамках акции «Неделя добрых дел» студенты и преподаватели колледжа «Подмосковье» вместе с участниками проекта «Активное долголетие» испекли блины для бойцов СВО, находящихся на реабилитации в Солнечногорске.