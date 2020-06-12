В Нью-Йорке арестовали мужчину, который пытался пронести в больницу бомбы

В американском штате Нью-Йорк арестовали мужчину, который пытался пронести бомбу в госпиталь. Он сам сделал три взрывчатых устройства.

По информации полиции округа Саффолк, правонарушителем оказался 33-летний местный житель Роберт Роден. Из-за его подозрительного вида охрана задержала его у входа в реанимационное отделение больницы Университета Стоуни-Брук на Лонг-Айленде и вызвала полицию.

В рюкзаке у задержанного оказались три самодельных взрывных устройства. При обыске полиция нашла у него еще несколько бомб. Было возбуждено уголовное дело по четырем пунктам, расследованием занимается ФБР. О мотивах мужчины пока ничего не известно.

Ранее сообщалось, что посольство Великобритании в Москве обратилось в полицию из-за подозрительной посылки. На место отправили кинолога, однако бомбу не нашли — в коробке оказалась открытка.