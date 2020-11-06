В Нидерландах нашли банду мигрантов-«геев»

В Амстердаме обнаружена целая сеть мошенников, помогавшая жителям Уганды получать политическое убежище в Нидерландах на правах геев, которым на родине грозит за однополый секс пожизненное заключение.

Как сообщило местное издание Тelegraaf, примерно 80% угандийцев в прошении о предоставлении убежища ссылаются на нетрадиционную ориентацию. Амстердам рассмотрел примерно 250 дел о его предоставлении, и выявил 36 случаев обмана. Одного угандийца уже лишил статуса беженца. Правительство намерено ужесточить критерии запроса на убежище на основании сексуальной ориентации для жителей Уганды. Обычно заявления о принадлежности к ЛГБТ было достаточно.

Остальные дела будут рассмотрены в ближайшее время. Ситуация осложняется тем, что процедура отзыва достаточно сложна, даже если доказано отсутствие основания для его предоставления.

В Службе иммиграции и натурализации Нидерландов (IND) сообщили Reuters, что мошенники брали с угандийцев в среднем 2,5 тысячи евро за помощь в сборе соответствующих документов и обучение, как притвориться геем.

ЛГБТ-активисты уже высказали опасения, что прецедент создаст сложности для настоящих беженцев, которых будут считать ненадежными.

Екатеринбургские казаки решили патрулировать улицы города, чтобы помочь правоохранителям в борьбе с гей-пропагандой и противодействовать фестивалю секс-меньшинств.