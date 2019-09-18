В Неваде арестовали двух голландцев, которые проникли в «Зону 51»

Двух граждан Нидерландов отправили в тюрьму на десять дней за попытку проникнуть в знаменитую «Зону 51» в американском штате Невада. По слухам, там военные США проводят эксперименты над инопланетянами.

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Говерт Свип и Тис Гранзье признались в попытке незаконного проникновения на охраняемую территорию, пишет газета Las Vegas Review-Journal. Суд Невады приговорил обоих к десяти дням тюрьмы с возможностью освобождения через три дня за штраф в 2,28 тысячи долларов с человека.

Кроме того, американские правоохранители конфисковали у голландцев компьютер, видеокамеру и беспилотный аппарат. Общая стоимость устройств оценивается в 10 тысяч долларов.

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Туристы проникли на территорию зоны безопасности вокруг секретной американской базы на машине. Задержанные признались, что они хотели посмотреть на «Зону 51», даже несмотря на запрещающие знаки. Оба голландца ведут несколько YouTube-каналов с десятками тысяч подписчиков.

«Зона 51» известна как одна из самых секретных и недоступных американских военных баз. Она находится в штате Невада и используется Военно-воздушными силами страны. Власти США признали существование базы лишь в 2013 году, хотя она была построена в середине прошлого века.

Летом в интернете стал популярным шуточный флешмоб с предложением устроить штурм «Зоны 51» 20 сентября, им заинтересовались более двух миллионов человек. Позже мероприятие отменили.