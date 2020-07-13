В нескольких реках Европы экологи обнаружили маски и перчатки

В нескольких крупных реках Европы были обнаружены выброшенные перчатки и маски. Специалисты уже связали загрязнения такого рода с коронавирусом.

В эфире радиостанции France Inter представительница Фонда по мониторингу водных ресурсов Tara Ocean Рома Хетингер рассказала, что специалисты проводили исследования водоемов в июне. По ее словам, они регулярно находили в воде средства индивидуальной защиты. Как отметил Хетингер, одноразовые маски и перчатки «быстро распадутся», однако есть опасения, что данный мусор уже попал в море.

При этом представительница Фонда не назвала водоемы, о которых идет речь. Известно только, что Tara Ocean исследует такие реки, как Эльба, Темза, Рейн, Эбро, Сена, Рона, Гаронна, Тибр и Луара.

Вспышка неизвестной пневмонии была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже ему дали официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией.

На сегодняшний день, по данным университета Джонса Хопкинса, в мире больше 12,8 миллиона граждан заразились коронавирусной инфекцией нового типа.