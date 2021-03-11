Премьер-министр Кот-д’Ивуара умер в немецкой больнице

Глава правительства и министр обороны Кот-д’Ивуара Амед Бакайоко скончался от рака в немецкой больнице. Политику было 56 лет. Об этом сообщил президент страны Алассан Уаттара.

Смерть наступила в среду, 10 марта, уточнил Уаттара в Twitter. Премьера он назвал «своим сыном и близким соратником, который ушел слишком рано».

«Он был великим государственным деятелем, образцом для нашей молодежи, человеком огромной щедрости и образцовой преданности», — добавил президент республики.

В начале марта Бакайоко прилетел во Францию, где проходил лечение в одной из больниц Парижа, сообщал журнал Jeune Afrique. Из-за ухудшения состояния 6 марта его перевезли на лечение в Германию.

Последняя запись премьера в Facebook датирована 1 марта и посвящена парламентским выборам, которые были назначены на 6 число. Бакайоко призывал всех кандидатов к активной агитации и мирной конкуренции.

Кот-д’Ивуар (в переводе с французского — Берег слоновой кости) — бывшая французская колония в Западной Африке. Государство получило независимость в 1960 году. В республике проживают 27,5 миллиона человек.