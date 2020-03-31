Bloomberg: саудиты нашли способ надавить на Россию в нефтяной войне

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии и второй по величине производитель нефти в мире Saudi Aramco могут продать долю в своем подразделении за 10 миллиардов долларов. Это поможет держать нефтяные цены на низком уровне.

Как написало агенство Bloomberg, Saudi Aramco уже начала проводить переговоры с возможными консультантами по сделке. Тем не менее, само обсуждение находится на стадии планирования, и сделка может вообще не состояться.

Цены на энергоноситель подскочили после срыва переговоров, которые прошли 6 марта между странами ОПЕК+. Они не смогли договориться о сокращении добычи в условиях появления серьезных излишек черного золота на рынке из-за коронавируса. Россия не согласилась взять на себя треть общего объема сокращения добычи в странах ОПЕК+.

30 марта цена на нефть пробила минимум 1999 года. Стоимость Brent опустившись ниже 23 долларов за баррель. При этом эксперты не исключают, что цены продержатся еще достаточное время.