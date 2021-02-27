В НАТО сочли «Панцирь» идеальным средством против беспилотников

Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С», которые были созданы для точечной объектовой защиты от самолетов и вертолетов противника, являются идеальным средством для уничтожения военных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Об этом сказано в отчете Объединенного центра передового опыта воздушных сил Североатлантического альянса (Joint Air Power Competence Centre). На документ ссылается РИА «Новости». Отмечается, что «Панцирь-С» особенно эффективен для обороны дальнобойных систем ПВО от средств воздушного нападения на малых и предельно малых высотах.

«За счет этих характеристик „Панцирь-С1“ идеально подходит для борьбы со всем диапазоном малых и тактических военных беспилотников, а также позволяет закрыть существующий в регулярных частях ПВО пробел между спецсистемами противодействия крупногабаритным БПЛА и комплексами противодействия мини-дронам», — отмечается в отчете.

На днях стало известно, что в 2021 году запланирована поставка в воздушно-десантные войска унифицированной десантируемой боевой техники на едином бронированном гусеничном и колесном шасси.