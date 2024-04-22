Мир 22 апреля 2024, 00:10 В НАТО рассказали, чем грозит задержка помощи Украине Столтенберг: задержка помощи Украине со стороны США имеет последствия РИА «Новости»

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США пока не опоздали с военной поддержкой Украины, но задержка помощи обернется негативными последствиями. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в беседе с телеканалом MSNBC.

«Еще не слишком поздно, но задержка имеет реальные последствия», — отметил генеральный секретарь.

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По словам главы блока, без поставок США Украина в 5-10 раз уступает российским войскам в огневой мощи, а также испытывает дефицит сил противовоздушной обороны и снарядов к ним.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Штаты скоро начнут помогать Украине в отправке наемников в ряды ВСУ. Она подчеркнула, что западные СМИ продолжают писать о нехватке людей в украинских войсках.

Как отметил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, выделенные Америкой средства для Украины не помогут этой стране одержать победу. По его мнению, дополнительная помощь только усугубит ситуацию.