В НАТО предложили увеличить присутствие в Болгарии и Румынии

Расширить контингент НАТО в Болгарии и Румынии предложил глава объединенных сил (ОВС) альянса в Европе, американский генерал Тод Уолтерс. Об этом сообщил немецкий журнал Spiegel со ссылкой на собственную информацию.

По данным издания, такое предложение генерал Уолтерс выдвинул на встрече по видеосвязи с главами военных ведомств государств-партнеров, прошедшей недавно. Указывается, что речь шла о формировании в Болгарии и Румынии двух воинских контингентов, их численность составит до 1500 человек. Все это должно происходить в рамках миссии НАТО Enhanced Forward Presence, за образец будут взяты уже действующие контингенты в Польше и странах Балтии.

Такое предложение, как пишет издание, было сделано в ответ на появившуюся информацию о росте численности российских войск на границе с Украиной. Подобные обвинения Москва неоднократно отвергала, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта, никому не угрожает и не панирует нападений.

По словам Уолтерса, расширение НАТО на юго-восточном фланге не несет в себе провокации, но служит гарантией безопасности для государств-партнеров. Кроме того, в альянсе намерены продолжать придерживаться Акта Россия-НАТО, сообщает издание, приводя слова командующего.

В НАТО официально отказались от комментариев данной информации. При этом источник в дипломатических кругах подтвердил Spiegel, что такая тема может быть вынесена на обсуждение на очередной встрече министров обороны стран альянса.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов обвинил НАТО в нарушении красных линий по Украине и Грузии. По его словам, обещание альянса принять эти страны в свой состав противоречит национальным интересам РФ.