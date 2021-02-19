В НАТО обвинили Россию и Китай в «переписывании правил миропорядка»

Европа и США вместе должны защищать существующий миропорядок, которому бросают вызов Китай и Россия, принимая попытки «переписать правила под свои интересы», считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Европа и США должны защищать существующий миропорядок, вызов которому бросают авторитарные режимы Китая и России, которые пытаются переписать правила под свои интересы», — заявил Столтенберг во время своего выступления на онлайн-мероприятии Мюнхенской конференции по безопасности. Его цитирует РИА «Новости».

Рост Китая, по словам генсека НАТО, может иметь последствия для коллективной безопасности союзников, их процветания и образа жизни. Поэтому, как отметил Столтенберг, североатлантический альянс должен «углубить сотрудничество со своими ближайшими партнерами, Австралией и Японией».

Как отметил Столтенберг, «защита порядка, основанного на правилах, начинается с защиты наших ценностей».

Генсек НАТО вновь перечислил угрозы, которым, по его словам, противостоят союзники: «Рост Китая, сложные кибератаки, изменения климата, дестабилизирующие действия со стороны России, продолжающаяся террористическая угроза». НАТО, по словам Столтенберга, это уникальная платформа, которая на ежедневной основе объединяет Европу и Северную Америку и где союзники могут консультироваться по всем вопросам, касающимся их безопасности.

НАТО пользуется стратегической концепцией, созданной в 2010 году. Но документ необходимо обновить с учетом ухудшения отношений с Россией и усилением Китая, заявил Столтенберг ранее. Генсек добавил, что РФ предпринимает агрессивные действия против стран-соседей.