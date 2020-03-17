«В городах карантин, ай-яй-яй, дома время коротай». Коронавирус нашел отклик в народном творчестве

Коронавирусная инфекция продолжает набирать обороты. Многие страны уже закрыли границы, чтобы обезопасить своих граждан от заражения вирусом. Тем временем, люди не унывают, они сочиняют песни о заболевании. «360» собрал самые популярные композиции, посвященные COVID-19 в Сети.

YouTube-канал RADIO TAPOK опубликовал песенку с веселым мотивом, прихватив еще и самые важные новости последних дней.

«В городах карантин, ай-яй-яй, дома время коротай» — поет блоггер.

Украинская певица собрала в рифмах меры профилактики от инфекции. В композиции она напоминает, что важно мыть руки и прикрывать рот во время кашля.

«Не нужно соли три мешка, оставь в покое гречку. Пополни дезинфектором и масочкой аптечку», — рекомендует девушка.

В передаче «Вечерний Ургант» на Первом канале, ведущий Иван Ургант и главный теледоктор страны Елена Малышева «бросили творческую бомбу в коронавирус». Чтобы поддержать людей, они спели песню, которую Ургант «памяткой для профилактики» вируса.

«Руки мыть не забывай, увлажняй все помещения, и в местах людей скопленья, ты пореже прибывай», — пропели ведущие.

Казахстанский певец Марат Омаров тоже подключился к песенному флешомобу:

«Коронавирус, нет, нет, нет, Коронавирус, уходи, уходи, уходи, Короновирус не приближайся, не подходи»

На Западе люди не отстают от новой тенденции. Кто-то из пользователей создал трек, используя звуки кашля.

«Кто-то создал песню коронавируса в буквальном смысле», — подписан ролик

Студент проникновенно спел песню об инфекции, к которой также напоминает о необходимости соблюдать меры предостарожности заражения.

«Мойте свои руки с мылом, от коронавируса нет вакцины, я дома и свободный, но я просто хочу учиться», — грустит молодой человек.

Зарубежные звезды подхватили тренд. Известная рэп-исполнительница Cardi Bi записала танцевальный трек о коронавирусе.

Американская певица в стиле диско Глория Гейнор, известная своими хитами, в том числе «I Will Survive» (Я выживу), записала ролик о том, как она моет руки в ванной. Трек как никогда кстати подходит к ситуации.