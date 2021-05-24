В МВД Белоруссии сообщили, где находится Протасевич

МВД Белоруссии сообщило, что задержанный в аэропорту Минска один из основателей Telegram-канала Nexta Роман Протасевич находится в СИЗО в Минске. Как отметила пресс-служба МВД, жалоб на здоровье администрации учреждения он не высказывал.

«В сети интернет распространяется информация от лица матери Протасевича Романа о том, что он находится в одном из учреждений здравоохранения Минска. Указанные сведения не соответствует действительности», — сказано в сообщении в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой.

В нем также указано, что «арестованный под стражей содержится в учреждении „Следственный изолятор № 1“ управления департамента исполнения наказаний МВД по Минску и Минской области».

«Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от него не поступало», — подчеркивается в сообщении пресс-службы ведомства.

Летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair экстренно приземлился в аэропорту Минска в воскресенье, 23 мая. На посадку он пошел после сообщения диспетчера о том, что на борту может находиться взрывное устройство. После посадки специалисты осмотрели самолет, но взрывного устройства не нашли.

При прохождении повторного досмотра сотрудники спецслужб Белоруссии задержали бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был в числе пассажиров. В Белоруссии канал признан экстремистским, а его авторы находятся в международном розыске по заведенным уголовным делам.