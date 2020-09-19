В МВД Белоруссии прокомментировали утечку данных силовиков

«Силы, средства и технологии, которыми располагают органы внутренних дел, позволяют установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных (в утечке личных данных в Сеть — прим. ред.)», — приводит агентство слова своей собеседницы.

В субботу СМИ сообщили, что в открытом доступе оказались личные данные сотен человек. В Сети появились даты рождения и номера телефонов людей, которые по неподтвержденной информации, работают в правоохранительных органах.

Массовые несанкционированные акции протеста начались в Белоруссии после 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы. Победу одержал действующий глава республики Александр Лукашенко с 80,1% голосов. Его соперница, представитель объединенной оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,12%.