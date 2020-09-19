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    19 сентября 2020, 21:54

    В МВД Белоруссии прокомментировали утечку данных силовиков

    Валерия Шафирко

    Личные данные сотен белорусов оказались в Сети. Номера телефонов якобы принадлежат правоохранителям, но подтверждения этому нет. Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила РИА «Новости», что у ведомства есть технологии, которые помогут установить и привлечь к ответственности виновных в утечке.

    «Силы, средства и технологии, которыми располагают органы внутренних дел, позволяют установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных (в утечке личных данных в Сеть — прим. ред.)», — приводит агентство слова своей собеседницы.

    В субботу СМИ сообщили, что в открытом доступе оказались личные данные сотен человек. В Сети появились даты рождения и номера телефонов людей, которые по неподтвержденной информации, работают в правоохранительных органах.

    Массовые несанкционированные акции протеста начались в Белоруссии после 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы. Победу одержал действующий глава республики Александр Лукашенко с 80,1% голосов. Его соперница, представитель объединенной оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,12%.

    Новости SMI.FM