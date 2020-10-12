В МВД Белоруссии предупредили о готовности применить боевое оружие на протестах

Протесты в Белоруссии становятся более организованными и крайне радикальными, уверены в МВД страны. Поэтому может возникнуть необходимость для применения милицией боевого оружия.

«Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц, и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие», — заявил первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич. Его заявление разместила в Telegram официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.

Казакевич также отметил, что протестное движение в стране становится слабее — оно затухает как по количеству городов, так и по массовости. О том, что митинги становятся более агрессивными, говорят последние воскресные протесты, уверен замминистра МВД. Он подчеркнул, что если днем и вечером были «летящие камни, бутылки, ножи и заточки», то к ночи протестующие устраивали баррикады и поджигали покрышки.

«Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов, попытками повторить события начала августа», — заключил Геннадий Казакевич.

На воскресных акциях протестов в Белоруссии были задержаны 713 граждан. В изоляторах были оставлены 570 из них. Акции протестов сопровождались столкновениями демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов.

Воскресные митинги проходят в Белоруссии со дня оглашения результатов президентских выборов в начале августа. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который с большим отрывом обошел ближайших конкурентов. Сторонники оппозиционного кандидата Светланы Тихановской остались недовольны результатами выборов и потребовали провести новые.