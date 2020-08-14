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    14 августа 2020, 03:47

    В МВД Белоруссии пообещали выпустить всех задержанных к утру

    Кирилл Фролов

    Всех протестующих, задержанных в Минске, выпустят до 6:00 мск 14 августа. Об этом заявил замглавы МВД Белоруссии Александр Барсуков. Ночью он приехал к следственному изолятору на улице Окрестина в Минске, откуда начали выпускать людей.
    В МВД Белоруссии пообещали выпустить всех задержанных к утру

    Барсуков заявил, что задержанных отпустят в Минске и в городе Жодино Минской области.

    Когда замминистра спросили об издевательствах над задержанными, он заявил, что «издевательств никаких не было», после чего сел в машину и уехал.

    Выходящих из изолятора на улице Окрестина встречали аплодисментами. Волонтеры, помогают развозить людей по домам. Также на месте много журналистов.

    Всего, по данным МВД, с начала протестов в Белоруссии задержали семь тысяч человек. Многие заявляют об избиениях как во время задержания, так и в СИЗО.

    Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа, после объявления предварительных результатов выборов, на которых Александр Лукашенко, по данным ЦИК, побеждал с 80% голосов.

    Новости SMI.FM