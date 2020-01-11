В музее Мадам Тюссо показали, где находятся фигуры принца Гарри и Меган Маркл
«Герцог и герцогиня Сассекские будут перемещены в другой зал в музее, где они будут находиться среди мировых знаменитостей», — передает слова представитель музея РИА «Новости».
До этого музей объявил, что из уважения к желанию семейной пары отстраниться от королевской семьи их фигуры убрали из зала, где находятся восковые скульптуры их родственников.
Ранее сообщалось, что 8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили, что отказываются от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и хотят начать зарабатывать самостоятельно. При этом они не освобождают себя от обязанностей членов королевской семьи.
Помимо этого, Гарри и Меган жить на две страны — Великобритании и США, чтобы позволить сыну Арчи вырасти в уважении к королевским традициям, а самим — сфокусироваться на дальнейших планах.
Принц Гарри также высказывался о том, что статус начал тяготить его после смерти матери, принцессы Дианы. Сама Меган недавно призналась, что тяжело переживает критику СМИ в свой адрес.