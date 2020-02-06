    06 февраля 2020, 04:06

    Британский миллионер предложил бездомным ночевать в мусорных баках

    Ирина Нагайникова

    Мультимиллионер Питер Доу «изобрел» капсулу для сна из двух мусорных баков, стоимость которой составила 100 фунтов стерлингов (8,2 тысячи рублей). Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на издание Daily Mirror.

    По словам миллионера, он увидел по телевизору жалобы бездомных на то, что их избивают и мочатся на них. Доу сделал вывод, что проблема заключается в спальных мешках, и создал «безопасную» капсулу из двух контейнеров для мусора.

    «Когда вы лежите на улице в спальном мешке, вы очень уязвимы. Я не решаю проблему бездомных, просто даю им возможность», — заявил Доу.

    Отмечается, что стоимости «капсулы» хватило бы для покупки палатки для ночевки на свежем воздухе.

    Пользователей Сети возмутило предложение мультимиллионера.

    «Такое даже невозможно нарочно придумать! Мультимиллионер и кандидат на выборы от Партии Brexit Питер Доу склеивает два мусорных бака и считает, что он „изобрел“ способ размещения бездомных. Невежество и гордыня просто поражают», — прокомментировал изобретение Доу пользователь Twitter.