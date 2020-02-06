Британский миллионер предложил бездомным ночевать в мусорных баках

По словам миллионера, он увидел по телевизору жалобы бездомных на то, что их избивают и мочатся на них. Доу сделал вывод, что проблема заключается в спальных мешках, и создал «безопасную» капсулу из двух контейнеров для мусора.

«Когда вы лежите на улице в спальном мешке, вы очень уязвимы. Я не решаю проблему бездомных, просто даю им возможность», — заявил Доу.

Отмечается, что стоимости «капсулы» хватило бы для покупки палатки для ночевки на свежем воздухе.

Пользователей Сети возмутило предложение мультимиллионера.

«Такое даже невозможно нарочно придумать! Мультимиллионер и кандидат на выборы от Партии Brexit Питер Доу склеивает два мусорных бака и считает, что он „изобрел“ способ размещения бездомных. Невежество и гордыня просто поражают», — прокомментировал изобретение Доу пользователь Twitter.