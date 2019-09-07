В Москву привезли российских детей, родившихся в сирийских тюрьмах

«Что ж, самолет прибыл с базы Хмеймим в Москву. Как жалко будить… Дети уснули сразу после того, как покушали. Да, еда очень отличалась от тюремной. В ней не лазали тараканы, не было волос и резинок как в той, которой кормили около двух лет», — написала омбудсмен.

Отмечается, что дети россиян, осужденных в Сирии за участие в антиправительственных и террористических группировках, прибыли в Россию на самолете Минобороны РФ.

Этим детям от пяти до девяти лет. Одну девочку отправят в Дагестан, еще три ребенка поедут в Чечню. В Сирии дети содержались вместе с родителями в тюрьме в лагере Аль-Холь.

«К сожалению, удручающее картину увидели наши сотрудники — то в каком состоянии они (дети) находятся. Дети больны, они нуждаются в срочной помощи… Есть еще малыши, которые сегодня остались в тюрьме, рядом с мамами, дело в том, что они родились не на территории России», — добавила Кузнецова.

5 сентября сообщалось, что Россия подготовила документы, чтобы вернуть родственникам четверых детей, которые родились в Сирии у осужденных россиян. По совам Кузнецовой, в Сирии работают российские специалисты. Они проводят забор ДНК, чтобы наиболее достоверно идентифицировать детей россиян.