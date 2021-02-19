Русские назвали секрет выживания в морозном Техасе

Южные штаты США столкнулись с небывалыми холодами. Ситуацию усугубил мощный снегопад. Пока американцы приспосабливаются жить в новых условиях, застрявшие в чужой стране русские вяжут свитера и сливают воду из батарей.

Семье из Техаса помог опыт проживания в России: в гости к дочери и трем внукам приехала русская бабушка Лилия. Из-за пандемии ей пришлось задержаться, рассказала «360» женщина. В трудной ситуации она напомнила родным, как справляться с морозами.

«Воду [из батарей] слили вовремя — система отопления не перемерзла. <…> Большинство не знает, что воду нужно было сливать», — рассказала россиянка.

По словам Лилии, дочери, ее детям и мужу повезло: семья ездила в горы, поэтому у них были теплые вещи. Предназначенной для такой суровой погоды одежды в магазинах попросту нет. Близким она вязала свитера.

«Спасло то, что жила в России», — подчеркнула женщина. Морозы, добавила она, стали причиной гибели бездомных — зимой они обычно перебираются ближе к океану.

Дочь Лилии переехала в США в конце 1990-х и вышла замуж за американца. Они воспитывают троих детей. Россиянка приехала помочь с внуками, а получилось, что фактически помогла выжить.