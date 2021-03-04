В Молдавии одобрили использование «Спутника V»

Российский препарат «Спутник V» и ряд других вакцин одобрил к применению Комитет специалистов в области иммунизации Молдавии. Это было сделано по запросу правительства.

«На повестке стоял вопрос об использовании в Республике Молдова вакцин против COVID-19, которые были успешно разработаны и демонстрируют высокую степень безопасности и эффективности. <…> Было одобрено использование в РМ вакцин, разрешенных в стране происхождения, а также одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в условиях чрезвычайной ситуации (EUL)», — говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики. Его цитирует ТАСС.

В заявлении также указывается, что это решение было принято в среду, 3 марта, в контексте ухудшающейся эпидемической обстановки.

Комитет специалистов в области иммунизации Молдавии был сформирован по рекомендации ВОЗ. В его состав входят молдавские эксперты, которые должны оказывать консультативные услуги Минздраву в вопросах иммунизации.

Российская вакцина ранее прошла регистрацию в Агентстве по лекарствам и медицинским изделиям Молдавии. Это дало возможность ее закупки частным компаниям. Одобрение со стороны комитета снимает преграды для закупки вакцины правительством республики.

Президент Молдавии Майя Санду в феврале поприветствовала регистрацию российской вакцины «Спутник V» в стране. Она рассказала, что рада возможности жителей иметь доступ к разным препаратам от коронавируса. Санду также обратилась к главе Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой помочь стране получить достаточное количество доз вакцин от коронавируса. Она подчеркнула, что просит поддержки, потому что власти обязаны обезопасить жизни медиков и граждан Молдавии.