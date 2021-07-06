В Минтуризма Кубы объяснили изоляцию прилетевших на отдых россиян

Прилетевших на Кубу российских туристов отправили на изоляцию из-за ужесточением контроля в связи с распространением индийского штамма коронавируса. Об этом заявил министр туризма страны Хуан Карлос Гарсиа Гранда во время телефонного разговора с главой Ростуризма Зариной Догузовой.

О переговорах сообщили пресс-служба российского ведомства. Во время беседы Гранда заверил, что возьмет этот вопрос под личный контроль и в ближайшее время сделает все возможное, чтобы с туристов с отрицательными ПЦР-тестами на коронавирус был снят карантин.

Стороны договорились минимизировать подобные случаи в будущем. Гранда подчеркнул, что Куба очень заинтересована в российском турпотоке. По его словам, местные органы здравоохранения будут работать над оптимизацией карантинных мер, в том числе за счет обмена дополнительными данными по исследованиям на коронавирус.

Около 150 российских туристов власти Кубы отправили в изоляцию после того, как они сдали положительные тесты на коронавирус в аэропорту. В консульстве сообщили, что речь идет о пассажирах трех рейсов, которые прибыли в страну с 30 июня по 2 июля.

Хотя после повторного тестирования коронавирус подтвердился только у 33 проверенных, более 100 туристов заперли в гостиничных номерах, запретив покидать помещение.