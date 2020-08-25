В Минске завершился митинг оппозиции

В Минске подошел к концу митинг оппозиции. Несколько участников были задержаны правоохранителями.

Как сообщило РИА «Новости», демонстранты собрались в честь неофициальному Дню Независимости — в этот день в 1991 году была провозглашена независимость Белорусской ССР. Власти призвали митингующих разойтись, но они не реагировали. В итоге люди разошлись только когда стемнело.

Данные о задержаниях подтвердила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых шестой раз подряд победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

Оппозиция считает, что на выборах должна была победить Светлана Тихановская, которая набрала 10% голосов, по данным Центризбиркома. Сразу после выборов на улицы крупных городов Белоруссии высли тысячи протестующих. Они требовали отставки Лукашенко и перевыборов.