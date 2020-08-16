В Минске встретятся демонстрации сторонников и противников Лукашенко

В Минске 16 августа должны состоятся митинги, на которых соберутся сторонники и противники президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко. Обе акции начнутся на площади Независимости.

По данным портала портал tut.by, сторонники Лукашенко в 12:00 (совпадает с московским) проведут митинг под девизом «Не дадим развалить страну!». Белорусов, поддерживающих действующего президента, приглашают также на акции, которые состоятся на площади Победы, у Дома офицеров и Дворца профсоюзов.

Марш оппозиционеров «За свободу» начнется в 14:00 также на площади Независимости и пройдет по одноименному проспекту.

Накануне мирные акции протеста против результатов президентских выборах, состоявшихся 9 августа, прошли в Минске, Гродно, Могилеве, Витебске и многих других городах республики.

Как сообщило МВД Белоруссии, за последние дни во время акций протеста пострадал 121 сотрудник милиции. Задержаны тысячи человек, заведено более 90 уголовных дел.