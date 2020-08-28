В Минске прошла акция женщин против насилия. Видео

В центре Минска завершилась акция женщин против насилия. Ее участницы собрались на площади Независимости в белорусской столице. Сотрудники ОМОН задержали не менее трех мужчин, женщин и журналистов они трогать не стали.

Об этом РИА «Новости» сообщили корреспонденты агентства, присутствовавшие на акции. Собравшиеся женщины протестовали против результатов президентских выборов и высказались в поддержку пострадавших от действий милиции при разгонах митингов.

От площади Независимости митингующие прошли до универмага «ЦУМ-Минск» и спустились в метро, где акция завершилась. По оценке журналистов РИА «Новости», в шествии приняли участие около 400 человек.

Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, после оглашения результатов выборов президента республики. Митингующие сочли их сфальсифицированными. Силовики в первые дни жестко подавляли участников оппозиционных выступлений. За первые дни были задержаны свыше 6,7 тысячи митинговавших. Пострадали сотни человек, в том числе 121 сотрудник правоохранительных органов. Трое протестующих скончались.

Глава республики Александр Лукашенко сообщил, что заручился помощью президента РФ Владимира Путина на случай атаки Запада.