В Минске отпустили большинство задержанных студентов

Из 34 человек, задержанных накануне в Минске за участие в несанкционированных акциях протеста, отпущены 25. Об этом рассказала официальный представитель главка милиции белорусской столицы Наталья Ганусевич.

По ее словам, остальные задержанные отправлены в места содержания до суда, пишет РИА «Новости». «Эти лица уже повторно привлекаются за участие в несанкционированных мероприятиях», — рассказала Ганусевич.

В субботу, 5 сентября, стало известно, что минская милиция задержала около 30 участников несанкционированных акций. Как заявляла Ганусевич, людей задержали за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Они держали негосударственную символику и выкрикивали лозунги.

Несанкционированные акции протеста проходят в Белоруссии со дня президентских выборов — 9 августа. Они начались после того, как ЦИК объявил о победе действующего главы республики Александра Лукашенко. По данным комиссии, он набрал 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10,1%.