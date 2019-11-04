В Минске объяснили значение слов Лукашенко о чужих войнах

«Все предельно ясно: говоря об этом, президент имел в виду, что навоевались — и Беларусь, и Россия — хватит!», — заявила она.

Эйсмонт также отметила, что Беларусь никогда не отрекалась от своего советского прошлого, в отличие от самой России, которая делала это «не единожды».

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Она заявила, что Лукашенко знает о реакции премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, который назвал его высказывание о чужих войнах странным и призвал не бросать тень на память и подвиги предков.

«Президент знаком с реакцией председателя правительства России на фразу, вырванную из контекста его ответа казахским журналистам. Реакция, надо сказать, очень неожиданная — и неожиданность ее заключается в полном искажении сути», — подчеркнула она.

По словам Эйсмонт, еще более странным Медведеву должно казаться то, что после всех испытаний, которые Россия и Беларусь прошли вместе, сейчас они погрязли в нескончаемых переговорах из-за газа, нефти и даже еды. Она заявила, что ему стоило бы заниматься решением этих вопросов, а не «а не вспоминать „седые времена“».

Пресс-секретарь белорусского президента также выразила свое недоумение по поводу того, «кому и зачем нужно сегодня поднимать эту тему». Она подчеркнула, что отношение страны к истории, в том числе конкретно к Великой отечественной войне, известно всем. Она предположила, что кому-то было необходимо поднять эту «предельно понятную» тему.

В ходе интервью казахстанскому агентству «Хабар», Лукашенко вспоминал войны, которые затронули его страну. Он заявил, что «это не наши были войны, мы, тем не менее, горя хлебнули».