«Русского крота» нашла разведка Франции в Минобороны страны

Экс-глава Главного управления внешней безопасности (DGSE) Франции Бернар Бажоле рассказал о «русском кроте», который был внедрен в Минобороны страны еще в 2017 году. Политик при этом не привел конкретных доказательств, и не сообщил, в чем заключалась задача предполагаемого агента.

По словам Бажоле, находясь на посту генерального директора службы, он довел эту информацию до властей, сообщило РИА «Новости». До этого, как отметил Бажоле, приоритетом разведки была борьба с терроризмом, поскольку холодная война закончилась, и «не нужно было тратить время на борьбу со шпионами, которых больше нет».

«Несмотря на это, мы можем четко убедиться, что шпионская деятельность не прекратилась», — добавил он.

Число российских шпионов во Франции остается «как минимум» на таком же уровне, что и в советское время, отметил французский политик. При этом занимающий сегодня пост главы ведомства Жан-Ив Ле Дриан заявил, что там удивлены словам Бажоле. В ведомстве отметили, что «вопросы такого типа относятся к засекреченным, и раскрытие данных в этой сфере преследуется в уголовном порядке».

В августе в Туле задержали гражданина Украины, который собирал секретные данные о новейших образцах оружия. В ФСБ отметили, что иностранец по заданию разведывательных служб Украины осуществлял поиск работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей. Его целями, как отметили в ведомстве, были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения.