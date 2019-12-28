В Минобороны рассказали о предстоящей иностранной информационной атаке
В Министерстве обороны предупредили об информационной атаке, в результате которой может быть дискредитировано руководство Вооруженных сил РФ. Об этом газете «Красная звезда» рассказал первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов.
По его словам, атака подготовлена несколькими иностранными государствами, которые вели скоординированную работу с определенными СМИ. Цель такой атаки — дискредитировать российскую власть, политиков, общественных деятелей, и журналистов.
Цаликов также заявил, что в скором времени ожидается усиление информационного давления на Россию, которое будет направленно на ее армию, добавив, что СМИ стали сферой «серьезного противостояния», а на «грязные методы информационной борьбы» Министерство обороны собирается ответить «честной и открытой работой».
«Хотелось бы, чтобы представители медиаиндустрии, российских СМИ были если не „штыками“ в этом информационном противодействии, то как минимум союзниками», — сказал заместитель министра обороны.