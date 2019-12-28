В Минобороны рассказали о предстоящей иностранной информационной атаке

По его словам, атака подготовлена несколькими иностранными государствами, которые вели скоординированную работу с определенными СМИ. Цель такой атаки — дискредитировать российскую власть, политиков, общественных деятелей, и журналистов.

Цаликов также заявил, что в скором времени ожидается усиление информационного давления на Россию, которое будет направленно на ее армию, добавив, что СМИ стали сферой «серьезного противостояния», а на «грязные методы информационной борьбы» Министерство обороны собирается ответить «честной и открытой работой».

«Хотелось бы, чтобы представители медиаиндустрии, российских СМИ были если не „штыками“ в этом информационном противодействии, то как минимум союзниками», — сказал заместитель министра обороны.