В Минобороны Британии прокомментировали данные о выдворении эсминца в районе Крыма в 2020 году

Эскадренный миноносец типа 45 Dragon ВМС Великобритании не был участником какого-либо инцидента в районе Крыма в октябре 2020 года, сказано в распространенном заявлении представителя Минобороны Соединенного Королевства.

«HMS Dragon шел из одного порта в другой самым прямым путем, следуя по признанному безопасным маршруту для всех международных судов через украинские воды. ВМФ России не препятствовал прохождению HMS Dragon. Корабль не был участником какого-либо инцидента, он воспользовался правом безобидного прохода в рамках Конвенции ООН по морскому праву», — отметил представитель британского ведомства. Его слова привела газета The Daily Telegraph.

Эсминец, по данным газеты, направлялся из Одессы в Батуми. Командование корабля не рассматривало воды в районе Крыма как российские, поскольку Лондон не признает присоединение полуострова к РФ, уточнила The Daily Telegraph со ссылкой на источник в правительстве Великобритании.

Этим сообщением Минобороны Британии прокомментировали ранее появившуюся информацию о том, что Погранслужба ФСБ и ВМФ и ВКС РФ выдворили из территориальных вод России британский эсминец. Об этом рассказал первый замдиректора ФСБ РФ — глава Пограничной службы Владимир Кулишов.