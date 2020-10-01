В Минобороны Армении заявили о 3 сбитых вертолетах ВС Азербайджана

Армянские силы за минувшую ночь и первую половину четверга сбили три азербайджанских вертолета в Нагорном Карабахе. Об этом рассказали в Минобороны Армении.

«В целом ночью и ранним утром азербайджанские ВС потеряли убитыми 350-360 [человек], ранены 600 человек. Были сбиты три вертолета, в том числе упавший на территорию Ирана, о котором мы недавно сообщили», — приводит РИА «Новости» слова представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна.

Ранее нагорнокарабахское военное ведомство сообщило о сбитом вертолете ВС Азербайджана, который рухнул в Иране.

В Нагорном Карабахе уже пятый день идут боевые действия. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в агрессии и пока не собираются за стол переговоров. С обеих сторон есть потери. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыто поддержал Баку.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне призвал конфликтующие страны прекратить огонь. Он заявил, что соседние государства в сложившейся ситуации должны проявить сдержанность и не нагнетать обстановку в регионе.