В Миннеаполисе введен комендантский час

В Миннеаполисе, в котором уже несколько дней продолжаются массовые беспорядки из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, ввели комендантский час. Жителям нельзя выходить на улицы в выходные с 20.00 до 6.00.

Исключение составляют лишь сотрудники полиции и оперативных служб, а также бездомные и те, кто был «вынужден бежать от опасности». Ограничения касаются и журналистов, пишет РИА «Новости».

Нарушителей ожидает штраф до 1000 долларов или арест на срок до 90 дней.

25 мая сотрудники полиции задержали афроамериканца Джорджа Флойда за то, что он расплатился фальшивой 20-долларовой купюрой. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.

В городе начались массовые протесты, которые переросли в беспорядки. Люди громили магазины и полицейские участки. Из-за чего объявили режим ЧС во всем штате. Сейчас город больше похож на поле боя — сожженные помещения, и разбитые витрины повсюду.