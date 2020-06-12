В Миннеаполисе отменили режим ЧС. Полицию ждут масштабные реформы

На сегодняшнем заседании все члены городского совета приняли решение создать новую модель городской полиции, так как существующая система настолько неправильна, что не подлежит реформированию. На это может уйти больше года.

О намерении властями города расформировать правоохранительные органы было заявлено еще 8 июня. В тот же день Демократическая партия США внесла в конгресс законопроект о масштабной реформе полиции, который предполагает ограничение полномочий на применение силы, запрет удушающих приемов финансирование независимых расследований полицейских действий.

Американский президент Дональд Трамп выступил против законопроекта и отметил, что полиция должна использовать в своей работе «подходящий» уровень насилия.

Ранее сообщалось, что ведущие технологические компании США отказались продавать полиции свои разработки по технологии распознавания лиц.

Беспорядки в США вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при жестоком задержании полицейского.