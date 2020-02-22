В Милане прошел показ в стиле Марии-Антуанетты

Особенно далеко в прошлое унесло в нынешнем году дизайнеров итальянского бренда Moschino. Они вдохновились самым ярким, самым пресыщенным, прихотливым и капризным периодом за всю историю моды — эпохой рококо.

Уже не так ярко и темно, как в барокко, но до элегантного ампира еще ждать долго — это период настоящей диктатуры всего самого женственного, чего только можно сыскать. Нежные, пастельные тона, обилие цветов, замысловатых орнаментов и драгоценностей.

Креативный директор Джереми Скотт вдохновился законодательницей мод второй половины XVIII века, французской королевой Марией-Антуанеттой. В утрированной форме он перенес на подиум основные постулаты рококо.

Модели Moschino показали, как можно их перенести в повседневный гардероб — место корсетов заняли обычные боди, обильно украшенные бантами и рюшами. Несмотря на сильно укороченные юбки, дизайнеры сделали акцент на плечи — многие кофточки на моделях с «фонариками» разных размеров.

Основной же упор модельеры сделали на украшения — их неприлично много, они везде, где только можно повесить или приколоть. Ну и главная деталь, без которой невозможно было узнать рококо — прически. Им, конечно, было далеко до настоящих «садов» и «фрегатов» Марии-Антуанетты, но из всех деталей именно они выглядят действительно анахронично.

Как сказал сам Скотт, он вдохновился духом протеста, который особенно яростно пронесся последние месяцы по миру. Это и Чили, и Гонконг, Brexit и Испания… Поэтому он решил вернуться к разнузданному изобилию предреволюционной эпохи Марии-Антуанетты, после которой пришла настоящая Революция.

«Думая обо всем этом, я пришел к выводу, что сегодняшние настроения очень подходят к атмосфере той эпохи и легендарной фразе Антуанетты: „Пусть едят пирожные. Пусть едят… Moschino!“», — заключил он.