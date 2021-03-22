Устойчивые к антибиотикам бактерии могут зарождаться в микропластике

Микропластик может «собирать» устойчивые к антибиотикам бактерии. Находясь на его поверхности, они могут формировать особый слизистый слой или биопленку, с помощью которой вредные микроорганизмы автоматически приходят в движение.

Такой вывод сделали научные сотрудники Технологического института Нью-Джерси после ряда проведенных исследований. Результатами своей работы они поделились в научном журнале Journal of Hazardous Materials Letters.

«Некоторые штаммы таких бактерий благодаря жизни на таких пленках могут повысить устойчивость к антибиотикам в 30 раз», — приводятся в материале слова ученых. Их цитирует РИА ФАН.

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