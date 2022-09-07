МИД Украины потребовал от Венгрии исправить учебник по географии из-за Крыма | 360°

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МИД Украины потребовал от Венгрии исправить учебник по географии из-за Крыма

Украинский дипломат Николенко: в учебниках Венгрии представлены неверные данные об Украине

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Представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что в венгерском учебнике по географии для восьмого класса неправильно указана информация о горах на Украине. В частности, речь идет о горах в Крыму. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Вчера украинские дипломаты провели встречу в венгерском внешнеполитическом ведомстве, во время которой подчеркнули неприемлемость представления недостоверных и искаженных фактов об Украине. Требуем скорейшего исправления ложной информации в учебнике», — написал представитель МИД Украины в соцсетях.

Ранее в украинских СМИ появились данные о том, что в Венгрии выпустили учебник, в котором Карпаты назвали единственными высокими горами в Венгрии. Якобы в книге было написано, что у подножия Карпат «выстроились исторические венгерские города».

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Журналисты на Украине назвали подобный текст попыткой лишить страну «суверенитета над крымскими горами».

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Также в учебнике нашли рисунок, на котором украинский флаг разрывают мужчины в символике США и Евросоюза и русский медведь. Подпись под изображением была следующая: «Кому должна принадлежать Украина?»

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