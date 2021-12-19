В МИД Турции рассказали, кто пытается подорвать их отношения с Россией

В мире существуют «центры силы», которые хотят подорвать отношения России и Турции, однако у двух стран есть сильная общая воля к их развитию. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью РИА «Новости», которое он дал в связи с пятой годовщиной убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова.

«Террористическое нападение на посла Карлова выявило наличие многих центров силы, которые хотят подорвать турецко-российское сотрудничество. Поэтому мы считаем, что совместные усилия по улучшению наших отношений являются данью уважения памяти господина Карлова и его вклада в них», — сообщил Чавушоглу.

Он подчеркнул, что в течение всех этих лет после убийства посла отношения двух стран динамично развивались как на двустороннем, так на региональном уровне и имеют под собой «сильную общую волю».

«Они поступательно развиваются в торговле, энергетике, туризме, культуре и других сферах. Наши связи в торговле и туризме на фоне последствий пандемии быстро восстанавливаются», — подчеркнул дипломат.

По словам Чавушоглу, в 2021 году торговый оборот двух стран должен приблизиться к 30 миллиардам долларов. Предполагается, что за год в Турции побывают порядка 5 миллионов туристов. С января по октябрь их было 4,3 миллиона.

Также глава турецкого МИД напомнил об энергетике как опоре сотрудничества.

«Энергетика — важная опора нашего сотрудничества. „Турецкий поток“ начал действовать в прошлом году. Работы на АЭС «Аккую» ведутся по графику. Ее первый блок будет введен в эксплуатацию в 2023 году», — добавил Чавушоглу.

Посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время открытия в Анкаре фотовыставки, посвященной РФ. Нападение совершил полицейский, его ликвидировали силы безопасности.

Андрею Карлову посмертно было присвоено звание Героя России.

Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал обсудил роль, которую сыграла Россия в примирении Турции и Армении. Унал подчеркнул, что РФ помогла усадить за стол переговоров Армению и убедила ее проявить в отношениях с Турцией осторожность и благоразумие.